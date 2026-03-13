Vorsicht im Straßenverkehr: Amphibienwanderungen gestartet – Würzburg warnt
WÜRZBURG – Mit den milden Temperaturen und feuchten Abendstunden haben die jährlichen Wanderungen von Kröten und Fröschen zu ihren Laichgewässern begonnen. Da die Amphibien auf ihren oft kilometerlangen Wegen häufig viel befahrene Straßen überqueren müssen, bittet die Stadt Würzburg alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und eine angepasste Fahrweise.
Der Fachbereich Umwelt hat an besonders betroffenen Abschnitten Warnschilder mit dem Hinweis „Amphibienwanderung“ aufgestellt. Autofahrer werden dringend gebeten, an diesen Stellen die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren. Dies dient nicht nur dem Schutz der Tiere, sondern auch der Sicherheit der freiwilligen Helfer, die in den Abendstunden Krötenzäune kontrollieren und den Tieren über die Fahrbahn helfen.
Mit verstärkten Wanderungen ist insbesondere an folgenden Stellen zu rechnen:
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Dürrbachtal: Zwischen Ober- und Unterdürrbach (Höhe Spielplatz und Kirche St. Josef).
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Schafhofstraße/Oberdürrbach: Bereich Tennisplatz sowie nahe der Grenze zu Veitshöchheim.
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Kreisstraße WÜ 21: Verbindungsstrecke Oberdürrbach – Veitshöchheim.
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Leutfresserweg: Westlich der Einmündung Weg zur neuen Welt sowie Höhe Friedbergweg.
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Steinbachtal: Stadtauswärts nach St. Bruno sowie in der Schießplatzstraße und im Tannenrainsträßchen.
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Giebelstadter Steige: In Höhe des Golfplatzes.
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Heuchelhof: Berner Straße am Biotop „Seelein“.
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Stadtwald: Heriedenweg und Walldürner Weg.
Die untere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass Amphibien seit Jahren unter besonderem gesetzlichem Schutz stehen, da ihre Bestände durch Lebensraumverlust und den dichten Verkehr massiv gefährdet sind. Eine vorsichtige Fahrweise leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der lokalen Artenvielfalt.
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