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Baustellenbedingte Verkehrseinschränkungen in der Pleichertorstraße

14. März 2026Letztes Update 11. März 2026
Baustellenbedingte Verkehrseinschränkungen in der Pleichertorstraße
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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WÜRZBURG – Ab Mittwoch, den 18. März 2026, kommt es in der Pleichertorstraße aufgrund von umfangreichen Leitungsarbeiten zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Im Auftrag der Mainfranken Netze GmbH werden in mehreren Bauabschnitten verschiedene Versorgungsleitungen erneuert, wobei der erste Abschnitt voraussichtlich bis Mitte Mai 2026 andauern wird.

Du kannst die Baustelle zwar passieren, da sämtliche Fahrbeziehungen während der Arbeiten aufrechterhalten werden, solltest jedoch etwas mehr Zeit für deine Wege einplanen. Die Maßnahme ist Teil einer notwendigen Modernisierung der Infrastruktur im Stadtgebiet.

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Aktuelle Details und weiterführende Informationen zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet findest du online.

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Informationen unter: www.wuerzburg.de/baustellen

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