Würdigung eines Lebenswerks: Friedel Heckenlauer in Stadtlauringen feierlich verabschiedet und zum Altbürgermeister ernannt
STADTLAURINGEN – Ein seltener Moment tiefer Dankbarkeit und hoher politischer Wertschätzung: In einem feierlichen und emotionalen Rahmen in der voll besetzten Festhalle Stadtlauringen ist der langjährige Rathauschef Friedel Heckenlauer offiziell aus seinem Amt verabschiedet worden. Zahlreiche Wegbegleiter, Ehrengäste und Vertreter aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens waren am 22. Mai 2026 zusammengekommen, um die jahrzehntelange Ära des Kommunalpolitikers gebührend zu würdigen. Als Höhepunkt des Abends wurde Heckenlauer mit einem besonderen Ehrentitel ausgezeichnet.
Ein Leben für die Marktgemeinde: Dank vom Nachfolger
Eröffnet wurde der Festakt von seinem Amtsnachfolger, dem 1. Bürgermeister René Schäd. In einer sehr persönlichen und von tiefem Respekt geprägten Ansprache zeichnete Schäd das unermüdliche Schaffen Heckenlauers nach. Er hob vor allem dessen enge Verbundenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern in den einzelnen Gemeindeteilen hervor. Mit nachhaltigen Impulsen und visionären Projekten habe Heckenlauer die Entwicklung der Marktgemeinde über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt und ein starkes Fundament für die Zukunft hinterlassen.
Breit gefächerte Dankesworte und humorvolle Anekdoten
Wie tief Friedel Heckenlauer im Vereinsleben, der Kirche und der Regionalpolitik verwurzelt ist, machten die anschließenden Grußworte deutlich. Es sprachen:
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Für die Kirche: Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
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Für die Vereine: Michael Jäger, der den Dank im Namen aller örtlichen Vereine und Verbände überbrachte
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Für den Landkreis: Der stellvertretende Landrat Manuel Kneuer
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Für den Gemeindetag: Josef Mend, Ehrenvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags (Bezirk Unterfranken)
Ein besonderer Fokus wurde auf Heckenlauers Kulturarbeit gelegt: Der Friedrich-Rückert-Arbeitskreis Oberlauringen bedankte sich ausdrücklich für die massive Unterstützung des bekannten „Poetikum-Projekts“ und die Pflege des literarischen Erbes Friedrich Rückerts. Für Heiterkeit im Saal sorgte der Auftritt der Kirchweihpfarrer aus Oberlauringen, die in ihrer „Abschiedspredigt“ die Regierungszeit des Bürgermeisters mit viel Humor, Augenzwinkern und persönlichen Anekdoten Revue passieren ließen.
Die Laudatio: Weitblick und Bürgernähe
Die offizielle Laudatio des Abends hielt der Bezirkstagspräsident von Unterfranken, Stefan Funk. Er bescheinigte dem scheidenden Rathauschef ein außergewöhnliches Verantwortungsbewusstsein und großen Weitblick. Heckenlauer habe sich nie als Verwalter, sondern immer als Gestalter verstanden, dessen oberste Priorität der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Lebensqualität in der ländlichen Region gewesen sei.
Für den passenden, feierlichen Ton sorgte eine eigens für diesen Anlass formierte Gemeinschaftskapelle aus der Marktgemeinde Stadtlauringen, die den Festakt musikalisch umrahmte.
Höchste Ehrung: Ernennung zum „Altbürgermeister“
Der emotionalste Moment folgte zum Ende des offiziellen Teils: Unter dem anhaltenden Applaus der geladenen Gäste verlieh Bürgermeister René Schäd seinem Vorgänger in Anerkennung seiner herausragenden und bleibenden Verdienste den offiziellen Ehrentitel „Altbürgermeister“.
Mit dieser höchsten kommunalen Auszeichnung bedankt sich die Marktgemeinde Stadtlauringen bei einem Mann, der sein Amt über viele Jahre hinweg nicht nur als Job, sondern als echte Berufung gelebt hat.
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