Vielfalt als Chance: Schweinfurter AWO-Kita am Bergl nimmt an Erasmus+ Austausch in Finnland teil
SCHWEINFURT – Interkulturelle Arbeit gehört in der AWO-Kita am Bergl zum Alltag: Mit 130 Kindern aus 33 verschiedenen Herkunftsländern und 27 gesprochenen Sprachen ist die Einrichtung ein Spiegelbild gelebter Vielfalt. Nun wurde die Kita vom Institut für Frühpädagogik (ifp) für das renommierte Erasmus+ Programm ausgewählt, um sich auf europäischer Ebene zum Thema „Umgang mit unterschiedlichen Kulturen“ fortzubilden.
Zwei pädagogische Fachkräfte der Kita reisten hierfür zu einer viertägigen Studienreise nach Finnland. Ziel des Programms ist es, Kindertageseinrichtungen international zu vernetzen und durch den Austausch über Landesgrenzen hinweg die Qualität der frühkindlichen Bildung stetig zu verbessern.
Impulse aus dem hohen Norden
Während ihres Aufenthalts hospitierten die Schweinfurter Erzieherinnen in finnischen Kindergärten und tauschten sich intensiv mit Kolleginnen aus verschiedenen europäischen Ländern aus. Dabei standen neue Impulse, praktische Ideen und innovative Umsetzungsmöglichkeiten für die tägliche interkulturelle Bildungsarbeit im Fokus.
Finnland gilt in Bildungsfragen international oft als Vorbild, weshalb der Blick in die dortige Praxis wertvolles Fachwissen für die Arbeit am Bergl lieferte. Die Teilnahme ist eine besondere Auszeichnung, da die Kita am Bergl unter zahlreichen bayerischen Bewerbungen ausgewählt wurde.
Unterstützung durch die Stadt
Auch das Stadtjugendamt Schweinfurt zeigte sich erfreut über den Erfolg der Einrichtung. Als Zeichen der Wertschätzung und zur Förderung der internationalen Partnerschaft beteiligte sich die Stadt mit Gastgeschenken, welche die Erzieherinnen ihren finnischen Partner-Kitas überreichten.
Das europäische Austauschprogramm trägt dazu bei, den Horizont in der Frühpädagogik zu erweitern und die weltoffene Ausrichtung der AWO-Kita am Bergl weiter zu stärken.
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