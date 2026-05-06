SchlagzeileNA-Lokales

Unter den Hammer: Stadt Würzburg versteigert Fahrräder, Handys und Schmuck

6. Mai 2026Letztes Update 6. Mai 2026
Unter den Hammer: Stadt Würzburg versteigert Fahrräder, Handys und Schmuck
Bild von 3D Animation Production Company auf Pixabay
Eisgeliebt

WÜRZBURG – Am Samstag, den 9. Mai 2026, verwandelt sich der Ehrenhof des Würzburger Rathauses in ein Auktionshaus. Ab 10:00 Uhr kommen zahlreiche herrenlose Fundgegenstände zur öffentlichen Versteigerung, bei der Schnäppchenjäger auf vielfältige Angebote hoffen können.

Das Sortiment der Fundsachen ist breit gefächert. Zur Versteigerung stehen unter anderem:

Ablauf der Versteigerung

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Dota

Wer die Objekte vorab genau unter die Lupe nehmen möchte, hat dazu am Auktionstag bereits ab 09:00 Uhr im Rathaus Gelegenheit. Die Versteigerung selbst beginnt um 10:00 Uhr. Den Zuschlag erhält jeweils die Person mit dem höchsten Gebot.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Wichtige Zahlungsmodalitäten: Der Betrag muss unmittelbar nach dem Zuschlag vor Ort beglichen werden. Akzeptiert werden sowohl Barzahlung als auch EC-Karte.

Wichtige Hinweise für Käufer und Eigentümer

Die Gegenstände werden nach dem Prinzip „gekauft wie gesehen“ versteigert. Das bedeutet, dass die Stadt Würzburg keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit, den Zustand oder die Vollständigkeit übernimmt. Umtausch oder Rückgabe sind ausgeschlossen.

Letzte Chance für Eigentümer: Alle Gegenstände wurden zuvor mindestens sechs Monate im Bürgerbüro verwahrt. Rechtmäßige Eigentümer können ihre Ansprüche noch bis einschließlich Freitag, 8. Mai 2026, beim Bürgerbüro (Rückermainstr. 2) unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises geltend machen.

Termin auf einen Blick:

  • Wann: Samstag, 9. Mai 2026 (Besichtigung ab 09:00 Uhr, Beginn 10:00 Uhr)

  • Wo: Ehrenhof des Rathauses Würzburg (Rückermainstr. 2)

  • Zahlung: Bar oder EC-Karte vor Ort

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Mai 2026Letztes Update 6. Mai 2026

Mehr

Falschgeld und Zigarettenschmuggel: Polizei stoppt Opel auf der A3

Falschgeld und Zigarettenschmuggel: Polizei stoppt Opel auf der A3

6. Mai 2026

Auffahrunfall wegen eines Hasen: Zwei Seat beschädigt – eine Verletzte

6. Mai 2026
Videoüberwachung überführt Unfallflüchtigen: 61-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Videoüberwachung überführt Unfallflüchtigen: 61-Jähriger unter Alkoholeinfluss

6. Mai 2026
180.000 Euro für Obereuerheim: EU-Förderung stärkt ökologischen Kita-Neubau

180.000 Euro für Obereuerheim: EU-Förderung stärkt ökologischen Kita-Neubau

6. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)