Stadt Bad Kissingen: Eingeschränkte Öffnungszeiten am Mittwoch, 6. Mai
BAD KISSINGEN – Aufgrund einer internen Veranstaltung kommt es am Mittwoch, den 6. Mai 2026, zu Änderungen bei der Erreichbarkeit städtischer Einrichtungen. Ab der Mittagszeit bleibt ein Großteil der Verwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen.
Geschlossene Einrichtungen ab Mittag
Folgende Bereiche sind am Mittwoch, den 6. Mai, von den Schließungen betroffen:
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Stadtverwaltung: Die gesamte Verwaltung schließt ab 12:00 Uhr.
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Wertstoffhof & Servicebetrieb: Ganztägig geschlossen.
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Vhs-Büro: Ganztägig geschlossen.
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Stadtbücherei: Schließt bereits ab 13:00 Uhr.
Diese Einrichtungen haben regulär geöffnet
Trotz der internen Veranstaltung bleiben folgende Institutionen zu den gewohnten Zeiten für Besucher und Kunden erreichbar:
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Musikschule
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Wild-Park Klaushof
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Museum Obere Saline
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JuKuZ (Jugend- und Kulturzentrum)
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Stadtarchiv
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Zentrale Rechtsangelegenheiten/Vergabe
Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, diese Einschränkungen bei ihrer Zeitplanung zu berücksichtigen. Ab Donnerstag gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.
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