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Stadt Bad Kissingen: Eingeschränkte Öffnungszeiten am Mittwoch, 6. Mai

5. Mai 2026Letztes Update 30. April 2026
Stadt Bad Kissingen: Eingeschränkte Öffnungszeiten am Mittwoch, 6. Mai
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

BAD KISSINGEN – Aufgrund einer internen Veranstaltung kommt es am Mittwoch, den 6. Mai 2026, zu Änderungen bei der Erreichbarkeit städtischer Einrichtungen. Ab der Mittagszeit bleibt ein Großteil der Verwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen.

Geschlossene Einrichtungen ab Mittag

Folgende Bereiche sind am Mittwoch, den 6. Mai, von den Schließungen betroffen:

Diese Einrichtungen haben regulär geöffnet

Kulturamt Haßfurt Events - Göbel
Weißt Du...

Trotz der internen Veranstaltung bleiben folgende Institutionen zu den gewohnten Zeiten für Besucher und Kunden erreichbar:

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Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

  • Musikschule

  • Wild-Park Klaushof

  • Museum Obere Saline

  • JuKuZ (Jugend- und Kulturzentrum)

  • Stadtarchiv

  • Zentrale Rechtsangelegenheiten/Vergabe

Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, diese Einschränkungen bei ihrer Zeitplanung zu berücksichtigen. Ab Donnerstag gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Naturfreundehaus
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