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Neue Kunst in alten Mauern: Gemeinschaftswerk „Kunst setzt Zeichen“ im Landratsamt Haßberge

3. April 2026Letztes Update 30. März 2026
Neue Kunst in alten Mauern: Gemeinschaftswerk „Kunst setzt Zeichen“ im Landratsamt Haßberge
Jannina Hector (links) und Kulturbeauftragte Katharina Eckstein vor dem neuinstallierten Kunstwerk im Landratsamt. Foto: Jens Weinkauf
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HASSFURT – Seit dem 26. März 2026 bereichert ein besonderes Gemeinschaftsprojekt das Landratsamt Haßberge. Das Werk mit dem Titel „Kunst setzt Zeichen“, das 2025 von der Hofheimer Künstlerin Jannina Hector initiiert wurde, hat dort seinen neuen Platz gefunden.

Das Kunstwerk ist das Ergebnis eines landkreisweiten Partizipationsprojekts, bei dem rund 170 Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedener Berufe und kultureller Hintergründe aktiv mitwirkten. Über mehrere Monate hinweg entwickelten die Teilnehmenden – darunter auch Landrat Wilhelm Schneider und der Hofheimer Bürgermeister Alexander Bergmann – eigene Ideen und setzten diese in eine künstlerische Formensprache um. Die entstandenen Druckvorlagen wurden anschließend von Hector mithilfe einer Druckpresse in zahlreiche kleine Grafiken verwandelt.

Ein Werk, viele Perspektiven

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Das Gesamtkunstwerk setzt sich aus insgesamt 540 Einzeldrucken zusammen und umfasst in seiner vollständigen Ausführung eine Fläche von etwa 7 x 2,5 Metern. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten wird im Landratsamt derzeit ein Teil des Werkes präsentiert. Ziel der Künstlerin war es, durch den kreativen Prozess Menschen zu verbinden und die regionale Identität zu stärken.

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Jannina Hector, die seit vielen Jahren als freie Künstlerin und im Bereich der kulturellen Bildung im Landkreis Haßberge tätig ist, freut sich über die öffentliche Präsenz im Landratsamt: „Ich freue mich, dass das Ergebnis dieses landkreisweiten Projekts nun auch hier im Landratsamt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.“ Die Künstlerin äußerte zudem den Wunsch, dass weitere Teile des Werkes dauerhaft in anderen öffentlichen Gebäuden des Landkreises einen Platz finden könnten.

Besucherinnen und Besucher können das Kunstwerk ab sofort im 3. Obergeschoss im Treppenaufgang des Landratsamts Haßberge in Augenschein nehmen.

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