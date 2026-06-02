Landratsamt Haßberge hat am 5. Juni geschlossen
HAßFURT / LANDKREIS HAßBERGE – Wer in den kommenden Tagen Behördengänge im Landkreis Haßberge plant, sollte den Kalender genau im Blick behalten. Am Freitag, 5. Juni 2026, bleiben das Landratsamt sowie sämtliche dazugehörigen Außenstellen für den Publikumsverkehr komplett geschlossen.
Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Anliegen auf die Tage davor oder die darauffolgende Woche zu verschieben. Von der Schließung gibt es jedoch zwei wichtige Ausnahmen für die Abfallentsorgung und soziale Angelegenheiten:
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Kreisabfallzentrum Wonfurt: Wer Sperrmüll oder Grüngut entsorgen möchte, steht nicht vor verschlossenen Türen. Die Deponie in Wonfurt hat an diesem Freitag wie gewohnt geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie am Nachmittag von 12:45 Uhr bis 16:00 Uhr.
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Jobcenter Haßberge: Auch die Mitarbeiter des Jobcenters sind von der Schließung nicht betroffen und stehen Ratsuchenden zu den regulären Zeiten wie gewohnt zur Verfügung.
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