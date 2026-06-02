Landratsamt Haßberge hat am 5. Juni geschlossen

Jetzt im Eisgeliebt: Maracuja*, Melone*, Kalamansi*, Schwarze Johannisbeere*, Vanille, Schokolade, Kürbiskern und Sesam

Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe - Achtung: Erste Pfingstwoche geschlossen!