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Landratsamt Haßberge hat am 5. Juni geschlossen

2. Juni 2026Letztes Update 1. Juni 2026
Landratsamt Haßberge hat am 5. Juni geschlossen
Foto: Landratsamt Haßfurt
Keiler Helles

HAßFURT / LANDKREIS HAßBERGE – Wer in den kommenden Tagen Behördengänge im Landkreis Haßberge plant, sollte den Kalender genau im Blick behalten. Am Freitag, 5. Juni 2026, bleiben das Landratsamt sowie sämtliche dazugehörigen Außenstellen für den Publikumsverkehr komplett geschlossen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Anliegen auf die Tage davor oder die darauffolgende Woche zu verschieben. Von der Schließung gibt es jedoch zwei wichtige Ausnahmen für die Abfallentsorgung und soziale Angelegenheiten:

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