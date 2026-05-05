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Landratsamt Haßberge am 20. Mai nachmittags geschlossen

5. Mai 2026Letztes Update 5. Mai 2026
Foto: Landratsamt Haßfurt
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HASSFURT – Aufgrund einer internen Veranstaltung bleiben das Landratsamt Haßberge sowie sämtliche zugehörige Dienststellen am Mittwoch, den 20. Mai 2026, ab 12:30 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen.

Diese Regelung betrifft auch das Kreisabfallzentrum in Wonfurt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb weist darauf hin, dass dort am 20. Mai ab 13:00 Uhr keine Annahme mehr stattfindet. Anlieferungen sind an diesem Tag jedoch am Vormittag durchgehend von 08:00 bis 13:00 Uhr möglich.

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