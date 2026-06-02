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Kinonachmittag als Zeichen der Wertschätzung: Landkreis Haßberge dankt Inhabern der Goldenen Ehrenamtskarte

2. Juni 2026Letztes Update 26. Mai 2026
Kinonachmittag als Zeichen der Wertschätzung: Landkreis Haßberge dankt Inhabern der Goldenen Ehrenamtskarte
Landrat Michael Ziegler und Andrea Tiessen-Lehmann bedankten sich bei Bruno Schneyer, der die Initiative am Ehrenamtstag ergriffen hat, Inhaber der Goldenen Ehrenamtskarte zu einem kostenlosen Kinonachmittag einzuladen. Foto: Jessi
Keiler Helles

HASSFURT / ZEIL AM MAIN – Ein großes Dankeschön an die stillen Helden des Alltags: Anlässlich des 77. Geburtstages des Grundgesetzes hat der Landkreis Haßberge treue Ehrenamtliche zu einem exklusiven Kinonachmittag eingeladen. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Michael Ziegler stand der Tag ganz im Zeichen der Anerkennung und des gemeinsamen Austauschs.

Alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis, die im Besitz einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte sind, durften sich über eine kostenlose Filmvorführung freuen. Die Resonanz auf die Einladung war überwältigend und füllte die Kinosäle.

Ein Fest für die Demokratie und das Ehrenamt

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Das Datum für die Aktion war nicht zufällig gewählt. Landrat Michael Ziegler schlug in seiner Dankesrede eine Brücke zwischen dem Fundament unseres Zusammenlebens und der täglichen Arbeit der Freiwilligen:

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„Unser Grundgesetz feiert Geburtstag – und es lebt durch Menschen, die Verantwortung übernehmen, sich einbringen und unsere Gesellschaft stärken. Ihnen gilt heute unser besonderer Dank.“

Die Veranstaltung machte deutlich, wie unverzichtbar das bürgerschaftliche Engagement für eine funktionierende und lebendige Demokratie vor Ort ist.

Starke Partner für die Anerkennungskultur

Hinter den Kulissen arbeiteten zwei bewährte Partner Hand in Hand, um den Ehrenamtlichen einen unvergesslichen Nachmittag zu bereiten:

  • Das Koordinierungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement am Landratsamt Haßberge übernahm die Organisation und Koordination.

  • Das Capitol Kino Schneyer in Zeil am Main stellte die Räumlichkeiten und das cineastische Programm zur Verfügung.

Beide Seiten betonten unisono, wie wichtig es sei, den Menschen, die sich tagtäglich unentgeltlich für das Gemeinwohl einsetzen, eine spürbare Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen gleichzeitig einen Raum für ungezwungene Begegnungen zu schenken. Der gelungene Nachmittag bewies einmal mehr, dass Kultur und Ehrenamt im Landkreis Haßberge fest zusammengehören.

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