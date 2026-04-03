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Gemeinsame Müllsammelaktion 2026: Rund 300 Kilogramm Abfall in Gochsheim und Weyer gesammelt

3. April 2026Letztes Update 3. April 2026
Gemeinsame Müllsammelaktion 2026: Rund 300 Kilogramm Abfall in Gochsheim und Weyer gesammelt
Foto: Maik Schlesinger
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GOCHSHEIM / WEYER – Rund 100 engagierte Bürgerinnen und Bürger haben am Samstag, den 21. März 2026, erneut ein starkes Zeichen für den lokalen Umweltschutz gesetzt. Bei der diesjährigen Müllsammelaktion befreiten die freiwilligen Helfer das gesamte Gemeindegebiet von achtlos weggeworfenem Unrat.

Um 9:00 Uhr startete die Aktion zeitgleich am Hallenbad in Gochsheim und an der Gemeindescheune in Weyer. Ausgestattet mit Handschuhen, Müllgreifern und Säcken schwärmten die Teilnehmer in Kleingruppen aus, um vor allem Waldränder, Wege und öffentliche Flächen gründlich nach Abfällen abzusuchen.

Beeindruckendes Ergebnis in nur drei Stunden

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Die Bilanz des Vormittags verdeutlicht die Notwendigkeit solcher Initiativen: Innerhalb von lediglich drei Stunden trugen die Helfer etwa 300 Kilogramm Müll zusammen. Die gesammelten Fundstücke reichten von kleineren Verpackungsresten bis hin zu größeren Gegenständen, die illegal in der Natur entsorgt worden waren. Das Ergebnis unterstreicht den wertvollen Beitrag, den die Ehrenamtlichen für den Erhalt der heimischen Natur geleistet haben.

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Neben dem ökologischen Aspekt stand das Miteinander im Vordergrund. Der Erste Bürgermeister Manuel Kneuer bedankte sich persönlich bei allen Beteiligten für ihren tatkräftigen Einsatz und ihre Bereitschaft, Freizeit für das Gemeinwohl zu opfern.

Zum Abschluss der erfolgreichen Reinigungsaktion lud die Gemeinde alle Helfer zu einem gemeinsamen Imbiss in das Foyer der Großturnhalle ein, wo der Vormittag in geselliger Runde ausklang.

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