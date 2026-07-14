Zeugen nach Flächenbrand und Diebstahl eines Pedelec-Spiegels gesucht

MÜNNERSTADT, OT REICHENBACH, LKR. BAD KISSINGEN / BAD KISSINGEN – Nach einem Flächenbrand zwischen Burghausen und Reichenbach sowie dem Diebstahl eines Seitenspiegels an einem Pedelec bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeuge nach Flächenbrand gesucht

Am Montag gegen 10:00 Uhr geriet eine landwirtschaftliche Fläche zwischen Burghausen und Reichenbach in Brand. Durch das schnelle Eingreifen eines Landwirts sowie von Polizei und Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand gelöscht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei einen Mann, der bei der Aufklärung des Geschehens behilflich sein könnte. Er wird wie folgt beschrieben:

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etwa 75 bis 85 Jahre alt

circa 165 Zentimeter groß

trug eine Schiebermütze, eine lange bräunliche Hose sowie ein braunes Hemd mit kurzen Ärmeln

Seitenspiegel von Pedelec gestohlen

In Bad Kissingen entwendete ein Unbekannter den Seitenspiegel eines Pedelecs. Das E-Bike war am Montag zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Kauflands in der Steubenstraße im Bereich der Fahrradständer abgeschlossen abgestellt.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.