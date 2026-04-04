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Zeugen gesucht: Räderdiebstahl in Lengfeld und Unfallflucht im Frauenland Würzburg

4. April 2026Letztes Update 4. April 2026
Zeugen gesucht: Räderdiebstahl in Lengfeld und Unfallflucht im Frauenland Würzburg
Foto: Pixabay / planet_fox
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WÜRZBURG – Die Polizei Würzburg-Stadt vermeldet zwei Vorfälle aus dem Stadtgebiet: Während in Lengfeld Unbekannte hochwertige Radsätze von einem Autogelände entwendeten, kam es im Frauenland zu einer Unfallflucht mit Sachschaden.

In der Nürnberger Straße geriet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Opel-Autohaus ins Visier von Dieben. Zwischen 20:00 Uhr und 07:25 Uhr entwendeten die bislang unbekannten Täter gleich zwei komplette Radsätze. Bei einem dort abgestellten Opel Insignia montierten sie die Räder direkt vom Fahrzeug ab. Aus einem weiteren Modell desselben Typs stahlen sie zudem die im Innenraum gelagerten Räder. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Unfallflucht in der Sanderrothstraße

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Frauenland. Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein blauer Ford, der in der Sanderrothstraße geparkt war, bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug riss den Außenspiegel ab und hinterließ einen deutlichen Streifschaden an der Karosserie. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

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Zeugenaufruf der Polizei Würzburg-Stadt

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Nürnberger Straße gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher in der Sanderrothstraße geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegengenommen.

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