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Widerstand am Bahnhof Miltenberg: Aggressiver Fahrgast in Bezirkskrankenhaus eingewiesen

3. April 2026Letztes Update 2. April 2026
Widerstand am Bahnhof Miltenberg: Aggressiver Fahrgast in Bezirkskrankenhaus eingewiesen
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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MILTENBERG – Am Mittwochabend ist ein Polizeieinsatz am Miltenberger Bahnhof eskaliert, nachdem ein 26-jähriger Fahrgast bereits im Zug einen Zugbegleiter bedroht hatte. Der Mann leistete massiven Widerstand gegen die alarmierten Beamten und wurde aufgrund seines psychischen Zustands untergebracht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich der 26-jährige Deutsche in einem Zug von Obernburg nach Miltenberg. Bei einer Fahrscheinkontrolle beleidigte und bedrohte er einen 40-jährigen syrischen Zugbegleiter. Die daraufhin verständigte Polizei Miltenberg erwartete den Mann bereits am nächsten Halt.

Aggressionen und Widerstand gegen Polizeibeamte

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Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Mann am Bahnsteig sofort hochgradig aggressiv. Er sprach Beleidigungen sowie Drohungen gegen die Polizisten aus und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, mussten die Beamten den 26-Jährigen zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. Dagegen wehrte sich der Mann weiterhin mit körperlicher Gewalt.

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Da sich der Festgenommene offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und sowohl fremd- als auch eigengefährdendes Verhalten zeigte, veranlassten die Behörden seine Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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