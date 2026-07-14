Unbekannter zeigt Kindern Porno – Zeugen gesucht
KITZINGEN – Am Sonntagabend, den 12. Juli 2026, kam es auf einem Parkplatz am Marshall-Heights-Ring zu einem Vorfall, bei dem ein Unbekannter zwei Kinder belästigte. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.
Hergang der Tat
Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr hielten sich zwei sechs und sieben Jahre alte Mädchen zum Spielen auf einem Parkplatz am Marshall-Heights-Ring auf. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich den Kindern mit einem Motorroller. Er soll den Mädchen auf seinem Mobiltelefon ein pornografisches Video gezeigt und eines der Kinder oberhalb des T-Shirts berührt haben. Den Kindern gelang daraufhin die Flucht nach Hause, wo sie sich ihren Angehörigen anvertrauten.
Täterbeschreibung
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
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Geschlecht: Männlich
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Alter: Etwa 60 Jahre alt
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Größe: Ca. 175 cm
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Statur: Stark hervortretender Bauch
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Haare: Braune Haare
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Fahrzeug: Roter Motorroller (fuhr stadteinwärts davon)
Zeugen gesucht
Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Mann oder den roten Motorroller geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
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