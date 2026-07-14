Vorfall im Frauenland: Unbekannter belästigt zwei Kinder – Zeugenaufruf
WÜRZBURG / FRAUENLAND – Am Montagabend, den 13. Juli 2026, kam es in der Rottendorfer Straße zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber zwei Kindern. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Hergang der Tat
Gegen 18:30 Uhr spielten zwei sechs und sieben Jahre alte Mädchen auf einem Volleyballplatz hinter einem Wohnhaus (Rottendorfer Straße, Höhe 100er Hausnummern). Ein bislang unbekannter Mann trat an die Kinder heran, verwickelte sie in ein kurzes Gespräch, entblößte sich vor ihnen und forderte sie auf, sein Glied anzufassen. Nachdem die Kinder dies ablehnten, entfernte sich der Unbekannte vom Tatort. Etwa 45 Minuten später informierten die Mädchen ihre Eltern, woraufhin umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet wurde.
Täterbeschreibung
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
-
Geschlecht: Männlich
-
Alter: Etwa 80 Jahre alt
-
Statur: Dicke Statur
-
Äußeres: Glatze am Oberkopf/Hinterkopf; möglicherweise ein Kinnbart
-
Bekleidung: Rot-weiß gestreiftes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans
Zeugen gesucht
Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die am Montagabend im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!