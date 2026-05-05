SchlagzeileNA-Notruf
Vermisstenfall nimmt trauriges Ende: 20-Jähriger leblos aufgefunden
KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Die Suche nach dem seit Montagabend vermissten 20-Jährigen ist beendet. Am Dienstagnachmittag wurde der junge Mann leblos aufgefunden.
Nachdem der 20-Jährige als vermisst gemeldet worden war, hatten umfangreiche Suchmaßnahmen begonnen. Die traurige Gewissheit folgte am Dienstag, als Einsatzkräfte den Leichnam entdeckten.
Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand liegen jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.
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Die öffentlich eingeleitete Vermisstenfahndung wird hiermit offiziell widerrufen.
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