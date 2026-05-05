SchlagzeileNA-Notruf

Vermisstenfall nimmt trauriges Ende: 20-Jähriger leblos aufgefunden

5. Mai 2026Letztes Update 5. Mai 2026
Vermisstenfall nimmt trauriges Ende: 20-Jähriger leblos aufgefunden
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Die Suche nach dem seit Montagabend vermissten 20-Jährigen ist beendet. Am Dienstagnachmittag wurde der junge Mann leblos aufgefunden.

Nachdem der 20-Jährige als vermisst gemeldet worden war, hatten umfangreiche Suchmaßnahmen begonnen. Die traurige Gewissheit folgte am Dienstag, als Einsatzkräfte den Leichnam entdeckten.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo

Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand liegen jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Die öffentlich eingeleitete Vermisstenfahndung wird hiermit offiziell widerrufen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. Mai 2026Letztes Update 5. Mai 2026

Mehr

Kollision im Gegenverkehr: Medizinischer Notfall als mutmaßliche Unfallursache

Kollision im Gegenverkehr: Medizinischer Notfall als mutmaßliche Unfallursache

6. Mai 2026
Falschgeld und Zigarettenschmuggel: Polizei stoppt Opel auf der A3

Falschgeld und Zigarettenschmuggel: Polizei stoppt Opel auf der A3

6. Mai 2026

Auffahrunfall wegen eines Hasen: Zwei Seat beschädigt – eine Verletzte

6. Mai 2026
Überschlag mit 1,5 Promille: Opel-Fahrer verunglückt auf der B 276

Überschlag mit 1,5 Promille: Opel-Fahrer verunglückt auf der B 276

6. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)