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Vermisstenfahndung: 17-Jährige aus Schöllkrippen gesucht

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Vermisstenfahndung: 17-Jährige aus Schöllkrippen gesucht
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SCHÖLLKRIPPEN IM LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitag, dem 6. März 2026, wird die 17-jährige Leonie T. vermisst. Die junge Frau wurde zuletzt im Bereich Schöllkrippen gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden, wobei die Polizei derzeit davon ausgeht, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Polizeiinspektion Alzenau koordiniert die Suche nach der Jugendlichen und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Da über die aktuelle Bekleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens keine Informationen vorliegen, konzentrieren sich die Ermittler auf die markanten äußeren Merkmale der Vermissten.

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Leonie T. wird wie folgt beschrieben:

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  • Größe: circa 180 cm

  • Gewicht: etwa 140 kg

  • Haare: schulterlange, kupferrote Haare

Wenn du Beobachtungen gemacht hast, die mit dem Verschwinden der jungen Frau in Zusammenhang stehen könnten, oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kannst, wende dich bitte umgehend an die Polizei.

Kontakt für Hinweise: 06023/944-0

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