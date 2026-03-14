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Verkehrsunfall in Rimpar: 6-jähriger Junge schwer verletzt

14. März 2026Letztes Update 14. März 2026
Verkehrsunfall in Rimpar: 6-jähriger Junge schwer verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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RIMPAR IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Freitagnachmittag ist es in der Kettelerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind von einem Pkw erfasst wurde. Der sechsjährige Junge erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:50 Uhr, als das Kind nach derzeitigem Kenntnisstand zu Fuß die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei wurde der Junge vom Mercedes eines 41-jährigen Fahrers erfasst. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung vor Ort, bevor der Rettungsdienst den Sechsjährigen in ein Würzburger Krankenhaus transportierte. Während erste Einschätzungen von Lebensgefahr ausgingen, konnte diese im weiteren Verlauf glücklicherweise ausgeschlossen werden.

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Die polizeilichen Maßnahmen und Folgen im Überblick:

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  • Unfallaufnahme: Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land sicherten die Unfallstelle ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Sachverständige hinzugezogen, um den genauen Hergang zu rekonstruieren.

  • Fahrzeugsicherstellung: Der am Unfall beteiligte Mercedes wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.

  • Sperrung: Die Kettelerstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der gutachterlichen Tätigkeit vollgesperrt.

  • Betreuung: Angehörige des Jungen wurden unmittelbar vor Ort durch den Rettungsdienst sowie ein Kriseninterventionsteam betreut.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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