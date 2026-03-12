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Unfallflucht und Sachbeschädigung: Polizei sucht Zeugen nach Vorfällen in Schweinfurt und Werneck

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Unfallflucht und Sachbeschädigung: Polizei sucht Zeugen nach Vorfällen in Schweinfurt und Werneck
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT/WERNECK – Im Stadtgebiet von Schweinfurt sowie im Bereich Werneck kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag zu zwei Fällen von Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Harald-Hamberg-Straße in Schweinfurt wurde ein geparkter blauer Jaguar XF im Zeitraum von Dienstag, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:30 Uhr, im Vorbeifahren beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte den linken Außenspiegel des Wagens und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Kosten für die Reparatur werden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich an der Bundesstraße B19 bei Werneck. Dort wurde ein aufgrund einer Panne abgestelltes Fahrzeug zum Ziel von Vandalismus. Ein Unbekannter schlug die Seitenscheiben auf der Fahrerseite ein und verursachte dabei ebenfalls einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

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Personen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kontakt für Zeugenhinweise: 09721/202-0

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