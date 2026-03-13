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Unfallflucht in Brendlorenzen dank aufmerksamem Zeugen schnell aufgeklärt

13. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Unfallflucht in Brendlorenzen dank aufmerksamem Zeugen schnell aufgeklärt
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BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Dank der Zivilcourage eines unbeteiligten Zeugen konnte die Polizei am Dienstagmorgen eine Unfallflucht im Stadtteil Brendlorenzen innerhalb kürzester Zeit aufklären. Ein 81-jähriger Autofahrer hatte beim Rangieren in der Brückenstraße einen geparkten Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Du hättest den Vorfall gegen 09:55 Uhr beobachten können, als der Senior gegen einen schwarzen BMW prallte, den ein 35-jähriger Mann dort abgestellt hatte. Durch die präzisen Angaben des Zeugen gelang es der Polizei Bad Neustadt, den Verursacher aus dem Landkreis schnell zu identifizieren. Während am Fahrzeug des Seniors kein nennenswerter Schaden entstand, beläuft sich der Sachschaden am BMW auf etwa 2.000 Euro.

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Gegen den 81-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Dieser Fall verdeutlicht einmal mehr, wie entscheidend Zeugenhinweise für die Aufklärung von Verkehrsdelikten im öffentlichen Raum sind.

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