Unfall im Frauenland: E-Scooter-Fahrer fährt Fußgängerin (67) um und flüchtet – Polizei sucht Zeugen
WÜRZBURG / FRAUENLAND – Nach einem Verkehrsunfall im Würzburger Stadtteil Frauenland sucht die Polizei dringend nach einem flüchtigen E-Scooter-Fahrer. Der junge Mann hatte am Dienstagmorgen auf einem Gehweg eine 67-jährige Fußgängerin erfasst. Als die Frau stürzte und sich verletzte, flüchtete der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um das Opfer zu kümmern.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (26. Mai 2026) gegen 08:25 Uhr in der Salvatorstraße.
Sturz auf dem Gehweg – Zeuge leistet Erste Hilfe
Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei war der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer in der Salvatorstraße auf dem Gehweg in Fahrtrichtung der Bundesstraße 19 (B19) unterwegs. Zur gleichen Zeit lief die 67-jährige Frau zu Fuß in dieselbe Richtung.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer heftigen Kollision zwischen dem Elektro-Roller und der Fußgängerin. Die Seniorin verlor das Gleichgewicht und stürzte unsanft auf den Asphalt. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Unfall, handelte sofort vorbildlich, leistete der verletzten Frau Erste Hilfe und wählte den Notruf. Der E-Scooter-Fahrer hingegen scherte sich nicht um die Folgen seines Zusammenstoßes und flüchtete unerlaubt in unbekannte Richtung, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die 67-Jährige musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.
Täterbeschreibung der Polizei
Der flüchtige E-Scooter-Fahrer wird von dem Augenzeugen wie folgt beschrieben:
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Geschlecht: männlich
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Alter: zwischen 20 und 25 Jahre alt
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Statur: schlank
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Aussehen: dunkle Hautfarbe, kurze schwarze lockige Haare, kurzer dunkler Bart
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Bekleidung: eine beige kurze Jeanshose und ein helles T-Shirt
Ermittlungen wegen Unfallflucht: Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Da sich der Unfall im morgendlichen Berufsverkehr ereignete, hoffen die Beamten auf weitere Passanten oder Autofahrer, denen der auffällig gekleidete Mann auf dem E-Scooter vor oder nach der Tat im Bereich der Salvatorstraße oder der B19 aufgefallen ist.
Hinweise gesucht: Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem gesuchten E-Scooter-Fahrer oder dem Unfallgeschehen machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.
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