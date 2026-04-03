Unfall auf der A7 bei Marktbreit: Ablenkung durch Kinder führt zu Kollision
MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN – Am Dienstagnachmittag ist es auf der A7 im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 31-jährige Autofahrerin kollidierte mit einer Warnbake, nachdem sie vermutlich durch ihre drei mitfahrenden Kinder abgelenkt worden war.
Gegen 17:00 Uhr war die Frau in ihrem VW in Fahrtrichtung unterwegs, als sie im Bereich eines Fahrbahnteilers am Beginn einer Baustelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen führten die Kinder im Wagen zu einer Unachtsamkeit der Fahrerin, woraufhin der Pkw gegen eine Absperrung prallte.
Glück im Unglück: Keine Verletzten
Trotz des Zusammenstoßes blieben sowohl die 31-jährige Fahrerin als auch die drei Kinder unverletzt. Das Fahrzeug wurde jedoch so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.
Präventionskampagne der Polizei
In diesem Zusammenhang weist die unterfränkische Polizei auf die Gefahren durch Unachtsamkeit am Steuer hin. Mit der Kampagne „Augenblick – Ablenkung hat viele Gesichter“ sensibilisieren die Beamten regelmäßig dafür, wie schnell bereits kurze Momente der Ablenkung zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen können.
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