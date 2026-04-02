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Unbekannter entwendet Geldkassetten aus Praxis – Polizei sucht Zeugen

2. April 2026Letztes Update 2. April 2026
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag die Räumlichkeiten einer Physiotherapiepraxis in der Juliuspromenade betreten und dabei Bargeld sowie Schlüssel entwendet.

Gegen 15:30 Uhr verschaffte sich der Dieb während des laufenden Betriebs Zugang zu der Praxis. Dabei ging er äußerst dreist vor, indem er gegenüber anwesenden Patienten vorgab, ein Angestellter der Einrichtung zu sein. Durch dieses Täuschungsmanöver gelang es ihm, ungestört den Empfangsbereich zu durchsuchen und zunächst einen Schrankschlüssel an sich zu nehmen.

Diebstahl in zwei Etappen

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Nachdem der Unbekannte die Praxis kurzzeitig verlassen hatte, kehrte er wenig später zurück. Unbemerkt entwendete er mehrere Geldkassetten und verstaute diese in einem auffälligen gelben Kunststoffsack. Mit der Beute, deren Wert im niedrigen vierstelligen Bereich liegt, gelang dem Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

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Zeugenaufruf der Polizei Würzburg-Stadt

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen in der Juliuspromenade gemacht haben oder Hinweise zu dem Mann mit dem gelben Kunststoffsack geben können, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegengenommen.

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