Übergriff nach Imbiss-Besuch: 40-Jährige in der Sanderstraße sexuell belästigt – Zeugen gesucht
WÜRZBURG / INNENSTADT – Die Würzburger Polizei ermittelt wegen eines Sexualdelikts, das sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im studentisch geprägten Sanderviertel ereignet hat. Eine Frau wurde nach dem Verlassen eines Fast-Food-Ladens von einem zunächst freundlichen Mann verfolgt und unsittlich berührt. Die Ermittler setzen bei der Fahndung auf eine detaillierte Täterbeschreibung und suchen Zeugen.
Der Vorfall spielte sich am frühen Samstagmorgen (30. Mai 2026) gegen 01:10 Uhr ab.
Erst spendabel, dann übergriffig: Täter verfolgte sein Opfer
Die 40-jährige deutsche Geschädigte hielt sich zu fortgeschrittener Stunde in einem Imbissladen in der Sanderstraße auf, um sich dort Essen zu kaufen. In dem Geschäft ergab sich zunächst ein unverfängliches Gespräch mit einem jüngeren Mann, der der Frau im weiteren Verlauf sogar ein Getränk spendierte.
Die Situation schlug jedoch schlagartig ins Negative um, als die 40-Jährige den Imbiss verließ, um ihren Heimweg anzutreten. Der Unbekannte folgte ihr unvermittelt auf die Straße und belästigte sie dort sexuell. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, suchte gezielt Schutz im Windschatten einer größeren Menschengruppe, die ebenfalls in der Sanderstraße unterwegs war, und verständigte umgehend den polizeilichen Notruf. Der Täter konnte vor dem Eintreffen der Streifen flüchten.
Detaillierte Täterbeschreibung der Polizei
Die Geschädigte konnte den flüchtigen Mann sehr präzise beschreiben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fahndet nach einer Person mit folgendem Erscheinungsbild:
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Alter: Etwa 25 Jahre alt
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Größe: Circa 175 cm groß
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Statur: Schlanke Figur
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Haare: Schwarze, kurze Haare
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Bart: Auffälliger Drei-Tage-Bart
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Bekleidung: Der Mann trug ein helles, kariertes Hemd, welches er komplett offen über einem weißen T-Shirt trug.
Ermittlungen laufen – Zeugenaufruf der Würzburger Polizei
Da die Sanderstraße insbesondere am Wochenende rund um die Uhr stark frequentiert ist und die Geschädigte im Anschluss gezielt den Kontakt zu einer größeren Gruppe gesucht hat, hoffen die Beamten auf wichtige Zeugenhinweise.
Zeugen gesucht: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:10 Uhr den Vorfall in oder vor dem Imbissladen in der Sanderstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Mann im offen getragenen Karohemd machen? Insbesondere die Personen aus der erwähnten Menschengruppe werden gebeten, sich zu melden.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
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