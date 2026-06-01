Tresor aus der Wand gerissen: Einbruch in Bäckereifiliale am Netto-Markt
SCHWEINFURT – Die Kriminalpolizei Schweinfurt sucht nach einem bislang unbekannten Einbrecher, der am vergangenen Wochenende in eine Bäckereifiliale in der Alten Bahnhofstraße eingedrungen ist. Der Täter ging dabei äußerst rabiat vor und entwendete einen kompletten Wandtresor. Trotz der sofortigen Aufnahme der Ermittlungen fehlt vom Täter und der Beute bislang jede Spur.
Der Einbruch ereignete sich im Laufe der Nacht von Freitag (29. Mai) auf Samstag (30. Mai 2026).
Mitarbeiterin bemerkt aufgebrochene Tür beim Schichtbeginn
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzte der Täter das nächtliche Zeitfenster zwischen Freitagabend, 19:30 Uhr, und Samstagmorgen, 05:20 Uhr, in dem das Geschäft geschlossen war. Er begab sich an die Rückseite des Gebäudekomplexes, in dem sich der Netto-Supermarkt und die Bäckerei befinden.
Dort hebelte er die Tür eines Hintereingangs mit massiver Gewalt auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Personal- und Verkaufsräumen der Bäckerei. Im Inneren hatte es der Kriminelle gezielt auf die Tageseinnahmen abgesehen: Er riss einen montierten Wandtresor samt dem darin befindlichen Bargeld aus der Verankerung und flüchtete mit der schweren Beute unerkannt über den Einstiegsweg.
Entdeckt wurde die Tat am frühen Samstagmorgen von einer Angestellten, die zum Dienst erschien. Als sie die demolierte Hintertür bemerkte, wählte sie sofort den Notruf der Polizei.
Schadenshöhe noch unklar – Spurensicherung vor Ort
Beamte der Schweinfurter Polizei rückten umgehend zum Tatort aus, um erste Zeugen zu befragen und akribisch nach Spuren des Täters zu suchen. Die genaue Höhe des Beuteschadens sowie der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden an der Tür und dem Mauerwerk sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Zeugenaufruf der Polizei
Da die Alte Bahnhofstraße auch nachts von Autofahrern genutzt wird und sich der Einbruch über einen längeren Zeitraum erstreckte, erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.
Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Umfeld des Netto-Marktes verdächtige Personen beobachtet oder möglicherweise Fahrzeuge bemerkt, mit denen der schwere Wandtresor abtransportiert wurde?
Hinweise gesucht: Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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