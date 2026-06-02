Tragischer Unfall auf der Staatsstraße 2435: 79-jähriger Autofahrer nach Kettenreaktion verstorben
KARLSTADT / KARLBURG – Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag im Landkreis Main-Spessart ein Menschenleben gefordert. Nach einer folgenschweren Kettenreaktion, an der ein Auto und zwei Lastwagen beteiligt waren, erlag ein 79-jähriger Toyota-Fahrer am Abend seinen schweren Verletzungen in einer Klinik. Die Staatsstraße 2435 war für Stunden komplett gesperrt.
Der Unfall ereignete sich am Montag (1. Juni 2026) gegen 17:00 Uhr auf Höhe des Karlstädter Ortsteils Karlburg.
Verhängnisvolle Kettenreaktion im Gegenverkehr
Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen ist der Unfallhergang auf eine dramatische Kettenreaktion zurückzuführen. Ein Lkw, gesteuert von einem 46-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, war aus bislang vollkommen ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zunächst zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Toyota.
Durch die Wucht dieses ersten Aufpralls wurde der Toyota unkontrolliert abgewiesen und schleuderte seinerseits auf die Spur des Gegenverkehrs. Dort kam es zum fatalen Zusammenstoß: Ein zweiter, nachfolgender Lastwagen – gefahren von einem 48-jährigen ukrainischen Staatsbürger – konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Kleinwagen frontal.
Autofahrer eingeklemmt – Rettungshubschrauber im Einsatz
Der 79-jährige deutsche Toyota-Fahrer wurde bei dem Frontalaufprall schwerst in seinem völlig zerstörten Wrack eingeklemmt. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus der Region mussten schweres technisches Gerät einsetzen, um den Senioren aus dem Fahrzeug zu befreien.
Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb der 79-Jährige dort noch im Laufe des Abends. Die beiden Lastwagenfahrer überstanden das Unglück körperlich unverletzt.
Staatsanwaltschaft schaltet Gutachter ein – Vollsperrung
Die Polizeiinspektion Karlstadt steht vor der Aufgabe, die genaue und bislang völlig unklare Ursache für das anfängliche Abkommen des ersten Lkws zu rekonstruieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde noch vor Ort ein unabhängiger Unfallsachverständiger zur präzisen Klärung des Geschehensablaufs hinzugezogen. Zudem wurden die beteiligten Fahrzeuge für weitere Untersuchungen sichergestellt.
Für die Dauer der aufwendigen Rettungs-, Bergungs- und Vermessungsarbeiten musste die Staatsstraße 2435 zwischenzeitlich für mehrere Stunden in beide Richtungen komplett für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
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