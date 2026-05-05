Sicherheit im Blick: Länderübergreifende Großkontrolle in der Rhön
FLADUNGEN / BISCHOFSHEIM I. D. RHÖN – In einer großangelegten Aktion haben Polizeikräfte aus Bayern, Thüringen und Hessen am Montagmorgen den Straßenverkehr in der Rhön unter die Lupe genommen. Elf Dienststellen arbeiteten Hand in Hand, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und fahruntüchtige Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.
Zwischen 05:15 Uhr und 10:30 Uhr errichteten die Beamten Kontrollstellen im Bereich von Fladungen und Bischofsheim i. d. Rhön. Neben den Polizeiinspektionen Mellrichstadt und Bad Neustadt waren Einsatzkräfte aus Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Königshofen, Meiningen (Thüringen) und Hilders (Hessen) beteiligt. Unterstützung kam zudem von den Zentralen Einsatzdiensten Schweinfurt, der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck sowie dem Hauptzollamt Schweinfurt.
Fokus auf Fahrtüchtigkeit
Ziel der stichpunktartigen Kontrollen war es vor allem, Alkohol- und Drogenverstöße aufzudecken. Die Bilanz der Polizei fällt gemischt aus: Während der Großteil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer fahrtauglich und kooperativ war, mussten die Beamten bei zwölf Personen die Weiterfahrt unterbinden.
Die Ergebnisse im Detail:
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10 Fahrer standen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Alkohol oder Drogen). Bei ihnen wurden Blutentnahmen und weitere Tests durchgeführt.
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2 Fahrer konnten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.
Polizei zieht positive Bilanz
Trotz der festgestellten Verstöße zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden mit dem Verlauf der Aktion. Das massive Polizeiaufgebot versteht sich als wichtiger Beitrag zur Prävention und zur Erhöhung der allgemeinen Sicherheit im Straßenverkehr. Auf alle Tatverdächtigen warten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.
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