Sekundenschlaf auf der A45: Seniorin verursacht Unfall und flüchtet
ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit führte am Montagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45. Eine 74-jährige Autofahrerin schlief am Steuer ein, verursachte Sachschaden und setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.
Gegen 19:15 Uhr war die Seniorin mit ihrem Kia auf der A45 in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Auf Höhe von Alzenau verlor sie nach eigenen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet nach links und touchierte die Mittelleitplanke, die dabei erheblich beschädigt wurde.
Weiterfahrt trotz Kollision
Obwohl es zu einem deutlichen Zusammenstoß kam, blieb der Kia fahrbereit. Die 74-Jährige hielt jedoch nicht an, um den Schaden zu melden, sondern setzte ihre Fahrt unbeirrt fort.
Festnahme im Stadtgebiet
Die Flucht dauerte nicht lange: Eine Streife der Polizeiinspektion Alzenau konnte das beschädigte Fahrzeug im Stadtgebiet ausfindig machen und die Fahrerin einer Kontrolle unterziehen.
Gegen die Frau wurden nun Ermittlungsverfahren wegen folgender Delikte eingeleitet:
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Gefährdung des Straßenverkehrs (infolge geistiger oder körperlicher Mängel)
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (Unfallflucht)
Die Verkehrspolizei hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.
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