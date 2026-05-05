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Schwerer Unfall bei Kolitzheim: Radfahrer von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

5. Mai 2026Letztes Update 5. Mai 2026
Schwerer Unfall bei Kolitzheim: Radfahrer von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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KOLITZHEIM, LKR. KITZINGEN – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen Kolitzheim und Gaibach. Ein Radfahrer wurde beim Überholen von einem Auto touchiert und musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Gegen 07:50 Uhr war ein 67-jähriger Radfahrer auf der Strecke unterwegs, als eine hinter ihm fahrende 78-jährige VW-Fahrerin zum Überholen ansetzte. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei Kitzingen hielt die Autofahrerin dabei nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Seitenabstand ein.

Sturz führt zu schweren Verletzungen

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Infolge des zu geringen Abstands touchierte der Pkw den Radfahrer, woraufhin dieser die Kontrolle verlor und stürzte. Dabei zog sich der 67-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachte.

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Ermittlungen zum Unfallhergang

Die 78-jährige Unfallverursacherin blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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