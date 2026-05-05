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Reifen zerstochen und Lasur über den Wagen gegossen: Weißer Kia mutwillig beschädigt

5. Mai 2026Letztes Update 5. Mai 2026
Reifen zerstochen und Lasur über den Wagen gegossen: Weißer Kia mutwillig beschädigt
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT / MAINTAL – Ein Fall von massiver Sachbeschädigung beschäftigt derzeit die Polizei im Stadtteil Maintal. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Amsterdamstraße einen weißen Kia auf drastische Weise demoliert und dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und diesem Montag. Der Unbekannte ging dabei mit großer Zerstörungswut vor: Er zerstach gleich mehrere Reifen des Fahrzeugs und übergoss den Wagen anschließend mit einer Lasur, was den Lack erheblich beschädigte.

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Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen in der Amsterdamstraße gemacht haben, sich zu melden.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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