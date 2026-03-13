Raubserie in Würzburg aufgeklärt: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft
WÜRZBURG – Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg konnten am Mittwoch zwei Haftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 24 und 20 Jahren vollstreckt werden. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im November 2025 zwei Raubüberfälle im Stadtgebiet begangen zu haben.
Die Taten ereigneten sich in der Nacht des 22. November kurz hintereinander. Zunächst wurde gegen 01:15 Uhr ein 30-jähriger Mann am Paradeplatz von hinten angegriffen, zu Boden geschlagen und ausgeraubt. Die Täter entwendeten ein Smartphone im Wert von 600 Euro und flüchteten, als Passanten aufmerksam wurden. Nur 25 Minuten später kam es an der Löwenbrücke zu einem weiteren Überfall, bei dem ein 21-Jähriger zu Boden gedrückt und zur Herausgabe seiner Geldbörse gezwungen wurde. Hierbei wurde dem Opfer zusätzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Die polizeilichen Ermittlungen führten zu folgenden Ergebnissen:
-
Festnahmen: Unmittelbar nach den Taten konnten ein 24-jähriger russischer Staatsangehöriger und ein damals 20-jähriger Deutscher festgenommen werden.
-
Beweislage: Umfangreiche Spurenauswertungen der Kriminalpolizei erhärteten in den vergangenen Monaten den dringenden Tatverdacht des schweren Raubes.
-
Justiz: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ das Landgericht Haftbefehle gegen beide Männer.
Nachdem die Verdächtigen am Dienstag verhaftet worden waren, erfolgte am Mittwoch die Vorführung vor den Ermittlungsrichter. Beide Männer wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum exakten Tathergang dauern weiterhin an.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!