SchlagzeileNA-NotrufHAS

Probebetrieb der Feuerwehrsirenen in den Haßbergen

3. April 2026Letztes Update 30. März 2026
Probebetrieb der Feuerwehrsirenen in den Haßbergen
Foto: 2fly4
Eisgeliebt

HASSBERGE – Am kommenden Samstag, den 4. April 2026, führt das Landratsamt Haßberge in enger Abstimmung mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt einen routinemäßigen Probealarm der Feuerwehrsirenen durch. Die Auslösung der Signale erfolgt pünktlich um 11:45 Uhr.

Von diesem Probebetrieb sind die Feuerwehren der Stadt EBERN sowie die Wehren der Gemeinden PFARRWEISACH, RENTWEINSDORF und UNTERMERZBACH betroffen. Das Ziel der Überprüfung ist die Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit der Alarmierungseinrichtungen im gesamten Inspektionsbezirk I.

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Das Sirenensignal hat eine Gesamtdauer von einer Minute und wird während dieser Zeit zweimal unterbrochen. Die Bevölkerung wird gebeten, den Probealarm zur Kenntnis zu nehmen, eine besondere Reaktion seitens der Bürgerinnen und Bürger ist nicht erforderlich.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. April 2026Letztes Update 30. März 2026

Mehr

Schwere Verpuffung in Wohnhaus in Knetzgau: 89-Jähriger schwer verletzt

5. April 2026
Ordnung am Hauptbahnhof: Stadt Schweinfurt markiert herrenlose Fahrräder

Ordnung am Hauptbahnhof: Stadt Schweinfurt markiert herrenlose Fahrräder

4. April 2026
Versuchter Einbruch in Maßbacher Supermarkt: Unbekannte dringen über das Dach ein

Versuchter Einbruch in Maßbacher Supermarkt: Unbekannte dringen über das Dach ein

4. April 2026
Herzschlagfinale im Icedome: Mighty Dogs erzwingen Sieg in der Verlängerung

Herzschlagfinale im Icedome: Mighty Dogs erzwingen Sieg in der Verlängerung

4. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)