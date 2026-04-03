Probebetrieb der Feuerwehrsirenen in den Haßbergen
HASSBERGE – Am kommenden Samstag, den 4. April 2026, führt das Landratsamt Haßberge in enger Abstimmung mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt einen routinemäßigen Probealarm der Feuerwehrsirenen durch. Die Auslösung der Signale erfolgt pünktlich um 11:45 Uhr.
Von diesem Probebetrieb sind die Feuerwehren der Stadt EBERN sowie die Wehren der Gemeinden PFARRWEISACH, RENTWEINSDORF und UNTERMERZBACH betroffen. Das Ziel der Überprüfung ist die Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit der Alarmierungseinrichtungen im gesamten Inspektionsbezirk I.
Das Sirenensignal hat eine Gesamtdauer von einer Minute und wird während dieser Zeit zweimal unterbrochen. Die Bevölkerung wird gebeten, den Probealarm zur Kenntnis zu nehmen, eine besondere Reaktion seitens der Bürgerinnen und Bürger ist nicht erforderlich.
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