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Polizeieinsatz am Heuchelhof: 41-Jähriger versprüht reizende Flüssigkeit

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Polizeieinsatz am Heuchelhof: 41-Jähriger versprüht reizende Flüssigkeit
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Tokiostraße zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr, nachdem ein 41-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus eine reizende Substanz freigesetzt hatte. Zuvor versuchte der Tatverdächtige laut Polizeibericht, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss zu verschaffen.

Ein Mann beschädigte eine Wohnungstür um anschließend eine stark reizende Flüssigkeit darauf zu versprühen. Durch die Dämpfe erlitten insgesamt vier Bewohner Reizungen der Atemwege und wurden leicht verletzt, wobei eine sofortige medizinische Behandlung vor Ort glücklicherweise nicht erforderlich war.

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Die Feuerwehr übernahm die Belüftung des Gebäudes, informierte die übrigen Anwohner über die Situation und entsorgte die chemische Substanz fachgerecht. Gegen den 41-jährigen Deutschen wurden nun polizeiliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.

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