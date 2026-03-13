Polizeiberichte aus Bad Kissingen: Zeugen für verschiedene Delikte gesucht
BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen vermeldet mehrere Vorfälle im Stadtgebiet und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Die Delikte reichen von einer körperlichen Auseinandersetzung über Diebstähle bis hin zu einer Unfallflucht, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben.
In der Münchner Straße kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr zu einem handfesten Streit unter Jugendlichen, bei dem ein 12-jähriger Junge geschlagen wurde; der Täter entkam unerkannt. Zudem wurden im Laufe der letzten Woche im Bereich der Oberen Saline im Stadtteil Hausen mehrere Pflanzen durch Unbekannte entwendet.
Weitere Vorfälle ereigneten sich in der Innenstadt:
-
Rucksackdiebstahl: Am Donnerstag wurde zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr ein blauer Rucksack aus einem in der Maxstraße geparkten Lkw gestohlen.
-
Unfallflucht: In der Steubenstraße wurde am Montagmorgen ein abgestellter Citroen an der Front beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden von etwa 1.000 Euro zu melden.
Solltest du Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung dieser Taten beitragen könnten, wende dich bitte an die örtliche Dienststelle.
Kontakt für Hinweise: 0971/149-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!