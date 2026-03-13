Polizei zieht berauschte Fahrer in der Region Main-Rhön aus dem Verkehr
MAIN-RHÖN – Im Rahmen gezielter Verkehrskontrollen hat die Polizei am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch im Bereich Main-Rhön mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer gestoppt. Die Beamten stellten dabei sowohl Alkohol- als auch Drogenverstöße fest, die zu entsprechenden Verfahren und der Unterbindung der Weiterfahrt führten.
Du hättest die Kontrollen an verschiedenen Standorten in der Region miterleben können. In Aidhausen stoppte die Polizei einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer, der unter Amphetamineinfluss stand. In Bad Neustadt an der Saale gingen den Beamten innerhalb weniger Minuten gleich zwei Autofahrer ins Netz, die mit Alkoholwerten zwischen 0,6 und 0,8 Promille in der Schweinfurter Straße unterwegs waren. In Bad Kissingen stürzte zudem ein alkoholisierter Radfahrer in der Frühlingstraße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.
Das Polizeipräsidium Unterfranken betont, dass solche Kontrollen zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer weiterhin verstärkt durchgeführt werden, da Fahrten unter Rauschmitteleinfluss eine erhebliche Gefahr für die allgemeine Sicherheit darstellen. Bei allen Betroffenen wurden Blutentnahmen oder gerichtsverwertbare Atemalkoholtests angeordnet.
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