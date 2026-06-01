Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Parkplatz-Rempeleien
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell in zwei Fällen von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort im Stadtgebiet. Am vergangenen Freitag wurden zwei geparkte Fahrzeuge des Modells Audi A3 von bislang unbekannten Autofahrern gerammt und beschädigt. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Fall 1: Vormittags-Crash in der Innenstadt
Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen (29. Mai 2026) im Schweinfurter Zentrum. Gegen 09:30 Uhr krachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Neutorstraße gegen einen dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Statt den Unfall pflichtbewusst zu melden oder auf den Besitzer zu warten, gab der Verursacher sofort Gas und flüchtete unerkannt.
Fall 2: Blaues Fluchtfahrzeug auf Gartencenter-Parkplatz gesucht
Nur wenige Stunden später schlug ein weiterer Unfallflüchtiger im Schweinfurter Hafen zu. Im Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein weißer Audi A3 auf dem Kundenparkplatz eines großen Gartencenters in der Friedrich-Rätzer-Straße touchiert und beschädigt.
Hier haben die Ermittler jedoch einen ersten konkreten Anhaltspunkt: Nach Auswertung der Spurenlage und ersten Erkenntnissen am Unfallort handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen blau lackierten Wagen. An dem weißen Audi entstand sichtbarer Sachschaden durch blauen Fremdlackabrieb.
Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt
Da sich beide Unfälle zur besten Geschäftszeit an gut frequentierten Örtlichkeiten ereigneten, hoffen die Beamten darauf, dass Passanten oder andere Autofahrer die Zusammenstöße beobachtet haben oder Hinweise auf die flüchtigen Fahrzeuge geben können.
Hinweise gesucht: Wer hat am Freitagvormittag in der Neutorstraße oder am Freitagnachmittag auf dem Gartencenter-Parkplatz in der Friedrich-Rätzer-Straße verdächtige Fahrmanöver oder den direkten Zusammenstoß mit den beiden Audi A3 beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten blauen Fahrzeug im Hafenbereich machen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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