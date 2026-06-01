NA-Notruf

Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Parkplatz-Rempeleien

1. Juni 2026Letztes Update 1. Juni 2026
Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Parkplatz-Rempeleien
Bild von Pexels auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell in zwei Fällen von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort im Stadtgebiet. Am vergangenen Freitag wurden zwei geparkte Fahrzeuge des Modells Audi A3 von bislang unbekannten Autofahrern gerammt und beschädigt. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Fall 1: Vormittags-Crash in der Innenstadt

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen (29. Mai 2026) im Schweinfurter Zentrum. Gegen 09:30 Uhr krachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Neutorstraße gegen einen dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Statt den Unfall pflichtbewusst zu melden oder auf den Besitzer zu warten, gab der Verursacher sofort Gas und flüchtete unerkannt.

Fall 2: Blaues Fluchtfahrzeug auf Gartencenter-Parkplatz gesucht

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Nur wenige Stunden später schlug ein weiterer Unfallflüchtiger im Schweinfurter Hafen zu. Im Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein weißer Audi A3 auf dem Kundenparkplatz eines großen Gartencenters in der Friedrich-Rätzer-Straße touchiert und beschädigt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Hier haben die Ermittler jedoch einen ersten konkreten Anhaltspunkt: Nach Auswertung der Spurenlage und ersten Erkenntnissen am Unfallort handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen blau lackierten Wagen. An dem weißen Audi entstand sichtbarer Sachschaden durch blauen Fremdlackabrieb.

Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

Da sich beide Unfälle zur besten Geschäftszeit an gut frequentierten Örtlichkeiten ereigneten, hoffen die Beamten darauf, dass Passanten oder andere Autofahrer die Zusammenstöße beobachtet haben oder Hinweise auf die flüchtigen Fahrzeuge geben können.

Hinweise gesucht: Wer hat am Freitagvormittag in der Neutorstraße oder am Freitagnachmittag auf dem Gartencenter-Parkplatz in der Friedrich-Rätzer-Straße verdächtige Fahrmanöver oder den direkten Zusammenstoß mit den beiden Audi A3 beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten blauen Fahrzeug im Hafenbereich machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Juni 2026Letztes Update 1. Juni 2026

Mehr

Sexuelle Belästigung am Mainufer: Unbekannter im grünen Gewand bedrängt junge Frauen in Würzburg

Sexuelle Belästigung am Mainufer: Unbekannter im grünen Gewand bedrängt junge Frauen in Würzburg

4. Juni 2026
Relegations-Krimi in Würzburg: Ruhiger Polizeieinsatz trotz Fan-Kontrollen und Pyrotechnik

Relegations-Krimi in Würzburg: Ruhiger Polizeieinsatz trotz Fan-Kontrollen und Pyrotechnik

3. Juni 2026
Flammen schlagen aus dem Fenster: Nächtlicher Wohnungsbrand in der Bauerngasse

Flammen schlagen aus dem Fenster: Nächtlicher Wohnungsbrand in der Bauerngasse

3. Juni 2026
Blutige Fehde unter Bekannten: 25-Jähriger nach Raub und Prügelei in Würzburg in Haft

Blutige Fehde unter Bekannten: 25-Jähriger nach Raub und Prügelei in Würzburg in Haft

2. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)