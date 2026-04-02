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Polizei Schweinfurt meldet illegale Müllentsorgung, Vandalismus und Diebstahl

2. April 2026Letztes Update 2. April 2026
Polizei Schweinfurt meldet illegale Müllentsorgung, Vandalismus und Diebstahl
Symbolbild von succo auf Pixabay
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SCHWEINFURT / REGION – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise zu drei aktuellen Vorfällen im Stadtgebiet und im Landkreis. Im Fokus stehen eine massive illegale Müllablagerung unter einer Autobahnbrücke sowie Sachbeschädigung und Diebstahl im Stadtbereich.

Die Taten ereigneten sich zwischen Montagabend und Mittwochvormittag. In allen Fällen werden Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Illegale Müllentsorgung unter der A71

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POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 17:50 Uhr, hat ein bislang unbekannter Umweltsünder knapp zwei Dutzend Kubikmeter Bauschutt illegal entsorgt. Der Täter fuhr offenbar mit einem Traktor unter die Autobahnbrücke der A71 und lud dort neben dem Schutt auch Plastikabfälle, Metallstücke und einen Traktorreifen ab. Aufgrund der Menge und des Transportmittels hofft die Polizei auf Zeugen, denen ein entsprechendes Gespann aufgefallen ist.

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Zeugenaufruf der Polizei

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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