Polizei Schweinfurt meldet illegale Müllentsorgung, Vandalismus und Diebstahl
SCHWEINFURT / REGION – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise zu drei aktuellen Vorfällen im Stadtgebiet und im Landkreis. Im Fokus stehen eine massive illegale Müllablagerung unter einer Autobahnbrücke sowie Sachbeschädigung und Diebstahl im Stadtbereich.
Die Taten ereigneten sich zwischen Montagabend und Mittwochvormittag. In allen Fällen werden Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Illegale Müllentsorgung unter der A71
POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 17:50 Uhr, hat ein bislang unbekannter Umweltsünder knapp zwei Dutzend Kubikmeter Bauschutt illegal entsorgt. Der Täter fuhr offenbar mit einem Traktor unter die Autobahnbrücke der A71 und lud dort neben dem Schutt auch Plastikabfälle, Metallstücke und einen Traktorreifen ab. Aufgrund der Menge und des Transportmittels hofft die Polizei auf Zeugen, denen ein entsprechendes Gespann aufgefallen ist.
Vandalismus am Spielbus im Wildpark
SCHWEINFURT / STEINBERG – Der beliebte Doppeldecker-Spielbus im Wildpark an den Eichen wurde Ziel von Vandalen. Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10:00 Uhr, die Blinker des Fahrzeugs. Der Sachschaden wird derzeit noch beziffert.
Diebstahl von Sonnenliegen am Mainufer
SCHWEINFURT / MAINUFER – Am Unteren Marienbach entwendete ein Dieb zwei Sonnenliegen. Diese waren vor einem dortigen Container gelagert. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr.
Zeugenaufruf der Polizei
Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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