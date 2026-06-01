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Parkplatz-Rempler und Graffiti-Vandalismus: Schweinfurter Polizei sucht Zeugen

1. Juni 2026Letztes Update 1. Juni 2026
Parkplatz-Rempler und Graffiti-Vandalismus: Schweinfurter Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell in zwei unaufgeklärten Fällen im Stadtgebiet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Während auf einem Baumarkt-Parkplatz eine klassische Unfallflucht begangen wurde, hinterließen Unbekannte an einem Omnibus in den Konversionsflächen teuren Sachschaden durch Graffiti.

Unfallflucht auf dem Bauhaus-Parkplatz

Am Samstagnachmittag nutzte ein bislang unbekannter Autofahrer ein kurzes Zeitfenster, um einen Schaden anzurichten und sich anschließend feige aus dem Staub zu machen. Im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 17:05 Uhr war ein schwarzer 3er BMW ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz des Bauhaus-Baumarktes in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt.

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Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er frische Unfallspuren an der Karosserie. Der Verursacher hatte die Unfallstelle bereits verlassen, ohne die Polizei zu informieren oder eine Nachricht zu hinterlassen.

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Omnibus in der Floridastraße großflächig besprüht

Weitaus höher liegt der Schaden bei einer Sachbeschädigung, die sich über die vergangenen Tage im Schweinfurter Stadtteil Askren Manor (ehemaliges US-Kasernengelände) ereignete. Zwischen Mittwochnachmittag (11:00 Uhr) und Freitagabend (19:00 Uhr) geriet ein in der Floridastraße geparkter Omnibus ins Visier von Vandalen.

Die Täter besprühten das große Fahrzeug unerlaubt mit Farbe. Die Beseitigung des Graffitis und die Reinigung des Lacks wird den betroffenen Betrieb teuer zu stehen kommen: Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 2.500 Euro.

Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

Die Ermittler hoffen in beiden Fällen, dass Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise gesucht: Wer hat am Samstagnachmittag den Parkunfall in der Rudolf-Diesel-Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu Personen machen, die sich im Laufe der Woche an dem Omnibus in der Floridastraße zu schaffen machten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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