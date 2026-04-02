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Ohne Führerschein und mit Waffe: 22-Jähriger versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

2. April 2026Letztes Update 2. April 2026
Ohne Führerschein und mit Waffe: 22-Jähriger versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen
Symbolfoto: 2fly4
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RÖDELSEE, LKR. KITZINGEN – Am Mittwochmorgen ist ein 22-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2420 ins Visier der Kitzinger Polizei geraten. Der junge Mann versuchte zunächst zu flüchten, gab falsche Personalien an und führte zudem eine Schreckschusswaffe griffbereit im Fahrzeug mit sich.

Gegen 07:10 Uhr wollten die Beamten den VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer und versuchte, die Kontrolle durch überhöhte Geschwindigkeit hinauszuzögern. Als die Polizisten ihn schließlich stoppen konnten, nannte der Mann mehrfach falsche Personalien.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Waffenfund

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Der Grund für das verdächtige Verhalten war schnell ermittelt: Der 22-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Einsatzkräfte zudem eine ungeladene, aber griffbereit in der Fahrertür deponierte Schreckschusspistole. Da der Fahrer keinen erforderlichen Waffenschein vorlegen konnte, wurde die Pistole umgehend sichergestellt.

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