Ölverunreinigung im Main: Verursacher nach Motorölwechsel gesucht
KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN – Zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr, und Sonntagmittag, 12:30 Uhr, ist es im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke zu einer Verunreinigung des Mains durch Öl gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Kitzingen musste ausrücken, um den Öleintrag auf der Wasserfläche abzubinden.
Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ergaben einen konkreten Verdacht zum Ursprung der Verschmutzung: Zeugenberichten zufolge führten bislang unbekannte Personen am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr auf dem angrenzenden Parkplatz am Unteren Mainkai einen Motorölwechsel an einem silberfarbenen Pkw durch. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Vorfall in direktem Zusammenhang mit der anschließenden Gewässerverunreinigung steht.
Die Wasserschutzpolizei hat ein Verfahren eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Fahrzeughalter oder der Personen, die den Ölwechsel vorgenommen haben.
Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei unter folgender Nummer entgegen: 0931/457-2251
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