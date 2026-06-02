Nächtliche Brandstiftung in Heidingsfeld: Zwei Altkleidercontainer stehen in Flammen
WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Brandstifter im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld zugeschlagen. Gleich zwei Altkleidercontainer wurden mutwillig angezündet und brannten vollständig aus. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.
Der Alarm ging in der Nacht zum Montag (1. Juni 2026) gegen 01:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein.
Container in Vollbrand – Großeinsatz der Feuerwehr
Anwohner waren durch Brandgeruch und Feuerschein aufmerksam geworden und hatten die Retter alarmiert. Als die erste Streifenbesatzung der Würzburger Polizei am Einsatzort im Heriedenweg eintraf, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus den beiden Sammelcontainern – sie standen zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.
Die Berufsfeuerwehr Würzburg sowie die herbeigeeilte Freiwillige Feuerwehr aus Heidingsfeld rückten dem Brand mit schwerem Gerät und unter Atemschutz zu Leibe. Den Floriansjüngern gelang es routiniert, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und endgültig zu löschen. Ein Übergreifen auf umliegende Bäume oder Gebäude konnte so im letzten Moment verhindert werden.
Hoher Sachschaden – Ermittlungen wegen Brandstiftung
Glücklicherweise wurden bei dem nächtlichen Vorfall keine Passanten oder Einsatzkräfte verletzt. Dennoch ist der wirtschaftliche Schaden erheblich: Der Sachschaden an den beiden völlig zerstörten Containern sowie der darin befindlichen Kleidung wird nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 4.000 Euro beziffert.
Da eine Selbstentzündung der Textilcontainer mitten in der Nacht nahezu ausgeschlossen werden kann, geht die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Zeugenaufruf der Würzburger Polizei
Die Ermittler hoffen nun, dass Nachtschwärmer, Anwohner oder Autofahrer im Bereich des Heriedenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Zeugen gesucht: Wer hat in der Nacht zum Montag gegen 01:30 Uhr verdächtige Personen oder Gruppen im Heriedenweg oder im direkten Umfeld der Altkleidercontainer beobachtet? Wer kann Hinweise zu potenziellen Tatverdächtigen geben?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
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