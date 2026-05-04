Müllcontainer-Brand und mehrere Unfallfluchten: Polizei sucht Zeugen
SCHWEINFURT / LANDKREIS – In der vergangenen Woche kam es im Stadtgebiet Schweinfurt sowie im Landkreis zu mehreren Vorfällen, bei denen die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft. Neben einer Brandstiftung in der Landwehrstraße beschäftigen mehrere Sachbeschädigungen und Unfallfluchten die Ermittler.
In allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
Brandstiftung in der Landwehrstraße
Am späten Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr setzte ein Unbekannter in der Landwehrstraße in SCHWEINFURT einen Müllcontainer in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers verhindern. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.
Zeugen nach Unfall in der Klingenbrunnenstraße gesucht
Bereits am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich im Bereich der Klingenbrunnenstraße in der INNENSTADT ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein schwarzer BMW und ein grauer VW. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt, allerdings bittet die Polizei zur Klärung des genauen Unfallhergangs Zeugen um Mithilfe.
Mutwillige Beschädigung in Schwebheim
In SCHWEBHEIM wurde am Samstagvormittag ein weißer VW Golf zum Ziel von Vandalismus. Zwischen 09:20 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den in der Röthleiner Straße abgestellten Wagen mutwillig.
Unfallflucht im Wernecker Ortsteil Essleben
Einen weiteren Fall von Unfallflucht meldet die Polizei aus ESSLEBEN. Im Theilheimer Weg wurde zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr, und Samstagvormittag, 10:00 Uhr, ein Anhänger angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden oder seine Personalien zu hinterlassen.
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