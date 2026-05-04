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Müllcontainer-Brand und mehrere Unfallfluchten: Polizei sucht Zeugen

4. Mai 2026Letztes Update 4. Mai 2026
Müllcontainer-Brand und mehrere Unfallfluchten: Polizei sucht Zeugen
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SCHWEINFURT / LANDKREIS – In der vergangenen Woche kam es im Stadtgebiet Schweinfurt sowie im Landkreis zu mehreren Vorfällen, bei denen die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft. Neben einer Brandstiftung in der Landwehrstraße beschäftigen mehrere Sachbeschädigungen und Unfallfluchten die Ermittler.

In allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

Brandstiftung in der Landwehrstraße

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Am späten Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr setzte ein Unbekannter in der Landwehrstraße in SCHWEINFURT einen Müllcontainer in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers verhindern. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

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