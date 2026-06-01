Mit über 150 km/h in die Sackgasse: Rausch-Flucht endet mit Festnahme und verletzten Polizisten
BAD KÖNIGSHOFEN / AUBSTADT – Eine rücksichtslose Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat am Sonntagnachmittag im Landkreis Rhön-Grabfeld zu einem dramatischen Polizeieinsatz geführt. Ein 27-jähriger Toyota-Fahrer raste mit weit über 150 km/h über die Landstraße, um den Beamten zu entkommen. Am Ende klickten in seinem Wohnhaus in Aubstadt die Handschellen – allerdings erst nach massivem Widerstand und Handgreiflichkeiten aus der Familie heraus. Die Polizei sucht nun dringend nach zwei ganz bestimmten Verkehrsteilnehmern, die der Raser gefährdet hat.
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (31. Mai 2026) gegen 14:50 Uhr.
Verfolgungsjagd mit über 150 km/h bis zur Haustür
Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Bad Königshofen bemerkte den Toyota Avensis im Stadtgebiet und entschloss sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Doch statt anzuhalten, trat der Mann am Steuer das Gaspedal voll durch. Mit rücksichtsloser und deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er in Richtung Aubstadt. Selbst Tachowerte von weit über 150 km/h hielten den Mann nicht auf.
In Aubstadt angekommen, steuerte der 27-jährige Deutsche direkt seine Wohnanschrift an, sprang aus dem Wagen und flüchtete ins Innere des Anwesens. Die dicht folgenden Polizisten setzten sofort nach.
Eskalation im Wohnhaus: Familienmitglied greift ein
Der Zugriff im Haus gestaltete sich jedoch hochgradig dynamisch und gefährlich: Der Flüchtige leistete erbitterten Widerstand. Zudem mischte sich ein 51-jähriger Kasache aus dem familiären Umfeld des Fahrers ein und attackierte die Einsatzkräfte ebenfalls. Dennoch gelang es den Beamten, den 27-Jährigen zu überwältigen und vorläufig festzunehmen.
Der Preis für den Zugriff: Zwei Polizeibeamte erlitten bei dem Handgemenge leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig.
Langes Sündenregister: Ermittlungen gegen Raser und Angehörigen
Auf den 27-Jährigen kommt nun ein massives Strafverfahren zu. Die Ermittler werfen ihm ein ganzes Bündel an Delikten vor:
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Gefährdung des Straßenverkehrs: Es besteht der dringende Anfangsverdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stand. Zudem zeigte er beim Flucht-Überholen ein grob verkehrswidriges Fehlverhalten.
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Gewalt gegen Beamte: Er muss sich wegen Widerstands, tätlichen Angriffs, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil der Polizisten verantworten.
Auch für den 51-jährigen Angehörigen hat die Einmischung rechtliche Folgen: Gegen ihn wird ebenfalls wegen des Verdachts auf Widerstand und Körperverletzung ermittelt.
Dringender Zeugenaufruf: Autofahrer und Radfahrer gesucht
Die Ermittler der Bad Königshöfer Polizei stufen die Situation während der Flucht als extrem gefährlich ein und suchen nun nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden. Zwei Personen stehen dabei als Schlüsselzeugen im Fokus:
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Ein Autofahrer, der in Aubstadt von dem flüchtenden Toyota mit immenser Geschwindigkeit überholt wurde.
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Ein Radfahrer, der dem Toyota genau in diesem kritischen Moment des Überholmanövers entgegenkam.
Wichtiger Aufruf der Polizei: Insbesondere dieser Autofahrer und der Radfahrer, aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die Angaben zur Fahrweise des Toyota machen können, werden dringend gebeten, sich zu melden.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter der Telefonnummer 09761/906-0 entgegen.
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