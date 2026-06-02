Messer-Attacke am Bahnhof: 17-Jähriger verletzt Senior im Gesicht – Zivilcourage verhindert Schlimmeres
ELSENFELD – Am Montagnachmittag ist es im Umfeld des Elsenfelder Bahnhofs (Landkreis Miltenberg) zu einer blutigen Gewalttat gekommen. Ein 17-jähriger Jugendlicher attackierte einen 68-jährigen Mann unvermittelt mit einem Messer und verletzte ihn im Gesicht. Dank des beherzten Eingreifens von Passanten ließ der Angreifer von seinem Opfer ab. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz darauf im Rahmen einer Blitzfahndung festnehmen.
Der Vorfall ereignete sich am Montag (1. Juni 2026) gegen 15:15 Uhr in der Glanzstoffstraße.
Unvermittelter Angriff in Bahnhofsnähe – Passanten schreiten ein
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hielt sich der 68-jährige Deutsche in der Glanzstoffstraße auf, als er von dem ihm mutmaßlich unbekannten Jugendlichen kurz angesprochen wurde. Ohne Vorwarnung eskalierte die Situation: Der 17-jährige ukrainische Staatsangehörige ging mit einem scharfen Gegenstand – laut Polizei handelte es sich mutmaßlich um ein Messer – auf den Senior los und verletzte ihn gezielt im Gesicht.
Dass die Attacke nicht noch dramatischere Folgen hatte, ist dem mutigen Verhalten von Augenzeugen zu verdanken. Mehrere Passanten bemerkten den Angriff, zögerten nicht und eilten dem älteren Mann lautstark schreiend zu Hilfe. Durch die verbale Intervention abgelenkt, brach der Teenager die Tat ab und flüchtete zu Fuß vom Tatort.
Festnahme im Einkaufsareal – Tatwaffe sichergestellt
Die sofort alarmierte Polizeiinspektion Obernburg leitete gemeinsam mit Streifenbesatzungen der umliegenden Dienststellen eine großangelegte Fahndung im Bahnhofsumfeld ein. Der Einsatz zeigte rasch Wirkung: Nur wenige Minuten nach dem Notruf entdeckten die Beamten den Flüchtigen im Bereich der angrenzenden Supermärkte und Ladengeschäfte. Der 17-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.
Bei der anschließenden Absuche des Fluchtweges stießen die Polizisten auch auf das mutmaßliche Tatwerkzeug. Das Messer wurde als Beweismittel sichergestellt.
Opfer im Krankenhaus – Staatsanwaltschaft prüft Haftfrage
Der 68-Jährige erlitt durch die Schnitte erhebliche Verletzungen im Gesicht. Er wurde noch vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Informationen der Ärzte sind die Verletzungen glücklicherweise nicht lebensbedrohlich.
Die Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Im Fokus steht dabei insbesondere das Motiv der Tat sowie die Frage, ob sich Täter und Opfer möglicherweise flüchtig kannten. Aufgrund der Schwere des Delikts prüft die Staatsanwaltschaft derzeit, den jugendlichen Tatverdächtigen noch im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorzuführen.
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