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Marktheidenfeld: Radfahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

3. April 2026Letztes Update 2. April 2026
Marktheidenfeld: Radfahrerin bei Abbiegeunfall verletzt
Symbolbild von Stephan Wusowski auf Pixabay
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MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochvormittag ist es im Kreuzungsbereich Geschwister-Scholl-Ring und Ulrich-Willer-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 54-jährige Radfahrerin Verletzungen erlitt. Die Frau kollidierte mit einem abbiegenden Pkw und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 10:45 Uhr beabsichtigte eine 76-jährige Toyota-Fahrerin, an der besagten Kreuzung nach links abzubiegen. Hierbei übersah die Autofahrerin nach aktuellem Kenntnisstand die entgegenkommende, geradeaus fahrende Radfahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Sturz führt zu Krankenhausaufenthalt

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Durch die Kollision verlor die 54-jährige Deutsche das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, die eine medizinische Versorgung in einer Klinik erforderlich machten. Die 76-jährige Unfallverursacherin blieb bei dem Geschehen unverletzt.

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