SchlagzeileRhön - KG - NESNA-Notruf

Manche Jugendliche haben nichts gescheites im Kopf: Teenager werfen Parkbank in die Saale – Zeugen greifen mutig ein

1. Juni 2026Letztes Update 1. Juni 2026
Manche Jugendliche haben nichts gescheites im Kopf: Teenager werfen Parkbank in die Saale – Zeugen greifen mutig ein
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Ein rücksichtsloser Akt von Vandalismus hat am Sonntagabend im Bad Kissinger Luitpoldpark ein schnelles Ende gefunden. Zwei Teenager warfen eine städtische Parkbank mutwillig in die Saale. Dank des beherzten und vorbildlichen Einschreitens zweier Passanten konnten die Jugendlichen jedoch auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (31. Mai 2026) gegen 20:30 Uhr in den bekannten Kuranlagen.

Passanten beobachten die Tat und fackeln nicht lange

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich eine vierköpfige Gruppe von Schülern im Luitpoldpark auf. Aus dieser Gruppe heraus griffen zwei deutsche Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren eine der Parkbänke, schleppten sie zum Ufer und warfen sie mutwillig in die vorbeifließende Saale.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Ein Mann und eine Frau, die zufällig im Park unterwegs waren, beobachteten die Zerstörungswut der Jugendlichen. Die beiden reagierten sofort richtig: Während sie umgehend den polizeilichen Notruf wählten, liefen sie zu den Jugendlichen und hielten die beiden Haupttäter konsequent an der Flucht auf.

Strafverfahren läuft – Übergabe an die Eltern

Kurz darauf traf eine Streife der Bad Kissinger Polizei vor Ort ein und übernahm die beiden Randalierer. Nach der Feststellung der Personalien wurden die Jungen zur Dienststelle gebracht und dort in die Obhut ihrer sichtlich wenig begeisterten Eltern übergeben.

Trotz ihres jungen Alters hat die Aktion für die beiden Teenager spürbare Konsequenzen. Die Beamten leiteten ein offizielles Strafverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ein – ein Delikt, das die Zerstörung von Gegenständen der öffentlichen Hand unter besondere Strafe stellt. Da einer der Jungen mit 13 Jahren noch strafunmündig und der andere mit 14 Jahren strafmündig ist, wird neben der Staatsanwaltschaft auch das zuständige Jugendamt detailliert über das Fehlverhalten der Schüler informiert. Zudem dürfte auf die Familien die Rechnung für die Bergung und Reparatur der Parkbank zukommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Juni 2026Letztes Update 1. Juni 2026

Mehr

Sexuelle Belästigung am Mainufer: Unbekannter im grünen Gewand bedrängt junge Frauen in Würzburg

Sexuelle Belästigung am Mainufer: Unbekannter im grünen Gewand bedrängt junge Frauen in Würzburg

4. Juni 2026
Relegations-Krimi in Würzburg: Ruhiger Polizeieinsatz trotz Fan-Kontrollen und Pyrotechnik

Relegations-Krimi in Würzburg: Ruhiger Polizeieinsatz trotz Fan-Kontrollen und Pyrotechnik

3. Juni 2026
Flammen schlagen aus dem Fenster: Nächtlicher Wohnungsbrand in der Bauerngasse

Flammen schlagen aus dem Fenster: Nächtlicher Wohnungsbrand in der Bauerngasse

3. Juni 2026
Blutige Fehde unter Bekannten: 25-Jähriger nach Raub und Prügelei in Würzburg in Haft

Blutige Fehde unter Bekannten: 25-Jähriger nach Raub und Prügelei in Würzburg in Haft

2. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)