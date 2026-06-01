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Lebensgefährlicher Vandalismus in Alitzheim: Unbekannte heben mehrere Gullideckel aus – Polizei sucht Zeugen

1. Juni 2026Letztes Update 1. Juni 2026
Lebensgefährlicher Vandalismus in Alitzheim: Unbekannte heben mehrere Gullideckel aus – Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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SULZHEIM / ALITZHEIM – Ein rücksichtsloser Fall von Vandalismus beschäftigt derzeit die Polizeiinspektion Gerolzhofen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte im Sulzheimer Ortsteil Alitzheim mehrere Gullideckel entwendet und damit tiefen Löcher in der Fahrbahn hinterlassen. Die Beamten ermitteln wegen eines folgenschweren Delikts und bitten die Bevölkerung um dringende Mithilfe.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag (31. Mai 2026), 07:00 Uhr, im Lindenweg.

Tiefe Fallen im Asphalt: Lebensgefahr für Rad- und Autofahrer

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Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler trieb eine Gruppe von Vandalen – die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus – im Lindenweg ihr Unwesen. Die Unbekannten hoben im gesamten Straßenverlauf mehrere schwere gusseiserne Gullideckel aus den Verankerungen der Kanalschächte und ließen die offenen Löcher ungesichert zurück.

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Was die Täter offenbar als „Scherz“ verbuchten, grenzt in der Realität an ein Verbrechen: Für Autofahrer, insbesondere aber für Motorradfahrer, Radler und Fußgänger in der Dunkelheit, stellten die tiefen Schächte eine unvorhersehbare und potenziell lebensgefährliche Sturz- und Unfallfalle dar. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass es in den Nachtstunden zu keinem schweren Unfall kam.

Verkehrszeichen mutwillig zerstört – Ermittlungen laufen

Damit nicht genug: Auf ihrer nächtlichen Zerstörungstour rissen die Randalierer im Lindenweg zudem ein offizielles Verkehrszeichen aus der Halterung, beschädigten es massiv und warfen es achtlos beiseite.

Die Polizei Gerolzhofen nimmt den Vorfall extrem ernst. Es handelt sich hierbei keineswegs um ein Kavaliersdelikt oder bloße Sachbeschädigung. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen des dringenden Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen gesucht: Wer hat die nächtliche Gruppe beobachtet?

Da das Ausheben mehrerer schwerer Schachtabdeckungen Zeit in Anspruch nimmt und im Lindenweg Lärm verursacht haben dürfte, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner oder Nachtschwärmer Verdächtiges bemerkt haben.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Lindenweg in Alitzheim Personen beobachtet? Wer kann Hinweise auf eine Gruppe oder gezielte Täter machen, die sich an den Gullideckeln und Schildern zu schaffen machten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.

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