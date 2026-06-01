In Hinterhöfen ertappt: Zivilstreife nimmt zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat fest
WÜRZBURG / ZELLERAU – Der aufmerksamen Beobachtung einer Zivilstreife der Würzburger Polizei ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Fahrraddiebe am späten Donnerstagabend hinter Schloss und Riegel gelandet sind. Die beiden Männer wurden direkt beim Aufbrechen der Schlösser erwischt und sitzen nun in Untersuchungshaft.
Der Zugriff erfolgte am Donnerstag (28. Mai 2026) gegen 22:55 Uhr im Würzburger Stadtteil Zellerau.
Verdächtiges Verhalten in den Spätstunden
Die zivilen Beamten befanden sich auf Streifengang, als ihnen zwei Männer auffielen, die sich zu nächtlicher Stunde auffällig in mehreren Hinterhöfen umsahen. Die Polizisten blieben unbemerkt im Hintergrund und behielten das Duo im Auge.
Kurz darauf bestätigte sich der kriminelle Verdacht: Die beiden moldauischen Staatsangehörigen im Alter von 33 und 34 Jahren machten sich gezielt an dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen. Die Beamten konnten genau beobachten, wie die Männer mehrere Fahrradschlösser knackten und die Beute für einen späteren Abtransport bereitlegten.
Untersuchungshaft angeordnet – Justizvollzugsanstalten besetzt
Noch während der Tatvorbereitung griffen die Zivilpolizisten zu und nahmen das Duo vor Ort vorläufig fest.
Die Nacht verbrachten die mutmaßlichen Diebe in der Ausnüchterungs- beziehungsweise Gewahrsamszelle, ehe sie am darauffolgenden Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt wurden. Dieser sah den Haftgrund als gegeben an und erließ gegen beide Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Diebstahls.
Die Männer wurden umgehend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert, wo sie nun auf ihr Gerichtsverfahren warten.
Rechtlicher Hinweis: Die Polizei weist abschließend darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung für beide Beschuldigten uneingeschränkt die Unschuldsvermutung gilt.
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