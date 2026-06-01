Hund angefahren und liegengelassen: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht an der B279
WÜLFERSHAUSEN AN DER SAALE – Nach einem Vorfall am Sonntagabend im Landkreis Rhön-Grabfeld sucht die Polizei Bad Königshofen dringend nach Zeugen. Ein Autofahrer hatte im Bereich des Ortseingangs von Wülfershausen einen freilaufenden Hund mit seinem BMW erfasst. Obwohl der Fahrer den Zusammenstoß bemerkte und kurz anhielt, setzte er seine Fahrt anschließend einfach fort. Das verletzte Tier musste in eine Tierarztpraxis gebracht werden.
Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 18:15 Uhr direkt auf der Bundesstraße 279.
Hund überquert Fahrbahn und wird vom BMW erfasst
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei lief der Hund im Bereich des Ortseingangs plötzlich auf die B279, um die Straße zu überqueren. Der Fahrer eines herannahenden BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen, sodass es zur Kollision zwischen der Limousine und dem Vierbeiner kam.
Durch die Wucht des Aufpralls erlitt das Tier Verletzungen. Ob und in welcher Höhe an dem beteiligten BMW ein Sachschaden entstanden ist, ist momentan noch unklar und Teil der polizeilichen Ermittlungen.
Fahrer stoppt kurz – und flüchtet dann
Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen genau und lieferte den Beamten entscheidende Details: Der BMW-Fahrer stoppte seinen Wagen nach dem Aufprall zunächst am Straßenrand. Anstatt sich jedoch um das angefahrene, verletzte Tier zu kümmern oder den Besitzer bzw. die Polizei zu verständigen, gab der Unbekannte kurz darauf wieder Gas und flüchtete von der Unfallstelle. Das verletzte Tier wurde im Anschluss gerettet und zur tierärztlichen Versorgung transportiert.
Wichtige Zeugen gesucht: Andere Autofahrer hielten an
Die Polizeistation Bad Königshofen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Da sich der Vorfall auf einer gut frequentierten Bundesstraße abspielte, setzen die Beamten bei der Identifizierung des flüchtigen BMW-Fahrers auf die Hilfe weiterer Verkehrsteilnehmer.
Laut Zeugenaussagen haben zum Unfallzeitpunkt mehrere andere Autofahrer die Situation mitbekommen und hielten ebenfalls an, um zu helfen oder nach dem Rechten zu sehen.
Dringender Aufruf: Insbesondere diese Personen, die am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr am Ortseingang von Wülfershausen angehalten haben, werden gebeten, sich als wichtige Zeugen zur Verfügung zu stellen.
Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen BMW, dessen Kennzeichen oder dem Fahrer nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter der Telefonnummer 09761/906-0 entgegen.
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